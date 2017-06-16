Дональду Трампу на день рождения подарили билет в Москву

Президенту Дональду Трампу протестующие у Trump Tower в Нью-Йорке подарили на день рождения билет в Москву. Об этом сообщила ВВС.

Как отмечается, 14 июня Дональд Трамп отметил 71-й день рождения и первый — в качестве главы Белого дома.

Протестующие в Нью-Йорке принесли на акцию протеста большой плакат в виде билета компании «Аэрофлот» из Вашингтона в Москву.

Но, отмечает ВВС, Дональд Трамп нашел и поддержку в этот день. В Нью-Дели представители правого движения «Хинду Сена» испекли праздничный торт в честь президента США.