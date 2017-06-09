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Власть

Началось 17-е заседание глав стран-участниц ШОС

Началось очередное 17-е заседание глав стран-участниц ШОС под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В приветственном слове глава Казахстана отметил, что «Шанхайская организация сотрудничества получила международное признание и стала эффективной площадкой, и сегодняшнее заседание проходит в последний раз в шестистороннем формате».

«Сегодня мы договорились подписать решение по завершению процедуры приема и предоставления статуса государства-члена ШОС Республике Индия и Исламской Республике Пакистан. Прием новых членов для нас — новый импульс в развитии организации, и он будет содействовать росту и международному авторитету», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, 8—9 июня в Астане проходит 17-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где главы делегаций обмениваются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, обсуждают процесс присоединения Индии и Пакистана к ШОС в качестве государств-членов.

Известно, что готовится проект заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму. Один из важных вопросов, который стоит на повестке дня саммита, это завершение процесса присоединения Индии и Пакистана к ШОС в качестве государств-членов. В результате пространство ШОС займет 60 процентов площади Евразии, а численность населения до половины населения всего мира.

Подключение этих стран к ШОС будет способствовать усилению политического и экономического потенциала организации, росту международного авторитета.

Ожидается подписание главами государств Астанинской декларации, принятия Конвенции ШОС по противодействию экстремизму. В целом к подписанию готовится 11 документов.

Планируется, что переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе. Ожидается также, что главы государств оценят ситуацию в ШОС, определят задачи и перспективы развития организации.

В ходе саммита председательство в ШОС будет передано от Казахстана Китаю. Именно в этой стране летом 2018 года состоится следующая встреча глав стран-участниц ШОС.

Справка ИА «24.kg»: ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, в которую входят шесть государств — Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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