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Власть

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл на саммит ШОС в Астану
Фото аппарата президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Астану. В аэропорту его встретили министр финансов Казахстана Бахыт Султанов и заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.

В рамках визита Алмазбек Атамбаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств ШОС, которое пройдет 9 июня в Астане. Также он посетит торжественную церемонию открытия выставки «ЭКСПО-2017», которая состоится 10 июня.

Справка ИА «24.kg». Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, в которую входят шесть государств — Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдателями при ШОС являются Индия, Монголия, Пакистан и Иран. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года.
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