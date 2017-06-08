Отчет акима Октябрьского района Бишкека признали неудовлетворительным

Отчет акима Октябрьского района Бишкека Нурбека Курманбекова по итогам 2016 года сегодня на сессии городского кенеша признали неудовлетворительным.

Мнение депутатов разделилось: 25 согласились с тем, чтобы признать работу неудовлетворительной, один проголосовал против и пятеро воздержались.

Отметим, что депутат Валентина Лисниченко предлагала принять отчет к сведению: «Аким молодой и работает на своем посту недолго. Он переосмыслит работу, учитывая все наши замечания. Мы связали наших акимов по рукам и ногам. У них нет полномочий, и это надо учитывать, принимая решения».

На заседании также предложено выразить Курманбекову недоверие. Депутаты приступили к тайному голосованию.