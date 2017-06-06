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Власть

Черногория официально стала членом НАТО

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович на церемонии в Госдепе США передал заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Томасу Шеннону документ о присоединении страны к НАТО. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса, сообщило РИА «Новости».

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«Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды», — сказал Томас Шеннон.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который присутствовал на церемонии, присоединение Черногории к НАТО «хорошо для нее самой» и для стабильности на Западных Балканах.

7 июня флаги Черногории поднимут в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монсе и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

Черногорию пригласили в НАТО в декабре 2015 года. 5 июня 2017-го она стала 29-м членом Североатлантического альянса.

Как отметили западные СМИ, присоединение Черногории завершит установление альянсом контроля над побережьем Адриатического моря, поскольку другие прибрежные страны — Италия, Словения, Хорватия и Албания — уже входят в НАТО. При этом оборонные расходы Черногории гораздо меньше, чем у любого из союзников.
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