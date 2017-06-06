Вице-президент США назвал Россию в числе главных угроз для мира

Вице-президент США Майк Пенс заявил на Североатлантическом совете, что главными угрозами для мира являются Россия, Иран и терроризм. Об этом написал «Коммерсант».

«От попыток России перекроить международные границы силой — до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте. Это, кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Майк Пенс.

Он добавил, что США готовы полностью выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного члена альянса — это нападение на всех».