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Власть

Депутаты делят места в ССК по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом

Депутаты профильного комитета парламента сегодня на заседании делили места в Страновой координационный комитет (ССК) по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Отмечено, что депутаты могут быть в составе два года подряд. Последние два года от ЖК присутствовали Альфия Самигуллина (СДПК) и Аида Исмаилова («Республика — Ата Журт»).

Депутат Алмазбек Токторов предложил оставить Альфию Самигуллину как доктора медицинских наук, но заменить Исмаилову на Гулкан Молдобекову (СДПК).

На что Аида Исмаилова заметила, что тоже хорошо работала прошедшие два года. «Начатую работу нужно завершить, поэтому мне хотелось бы остаться», — сказала она.

«Любой депутат имеет право присутствовать на заседаниях СКК без права голоса, поэтому никаких препятствий для работы с совещательным голосом нет», — отметил Алмазбек Токторов.

Также прозвучало мнение, что в состав должны пройти представители разных фракций. «У Молдобековой как председателя комитета и своих дел полно. Чтобы было равноправие, предлагаю поддержать Исмаилову», — сказал Рыскелди Момбеков.

В итоге в состав СКК прошли Самигуллина и Молдобекова.
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