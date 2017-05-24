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Власть

Титульный лист капитального строительства на 2017 год до сих пор не утвержден

Титульный лист капстроительства на 2017 год в Кыргызстане до сих пор не утвержден. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента.

По словам министра финансов Адылбека Касымалиева, на капвложения предусмотрели 2,1 миллиарда сомов. В первую очередь средства направят на ремонт ветеринарных лабораторий, нужды МЧС, дороги.

«Почти полгода уже прошло. Когда начнем строительство? Что происходит вообще? Мы бюджет приняли вовремя, еще в 2016 году. Если вы титульный лист не можете утвердить, то когда начнете строить школы, дороги?» — возмутился депутат Улугбек Ормонов.

Глава Минфина заверил, что список скоро будет подписан, и по заявкам Госстроя они начнут финансирование.

Депутат Алтынай Омурбекова подняла вопрос о пострадавших в результате стихийных бедствий на юге Кыргызстана. Летние месяцы быстро пролетят, люди не смогут зимой жить в палатках, попросила нардеп обратить на это внимание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52556/
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