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Власть

ООН готова поддержать инициативу «Один пояс — один путь»

ООН готова поддержать инициативу Китая по реализации проекта «Один пояс — один путь». Об этом сегодня на одноименном форуме в Пекине заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По его словам, инициатива «Один пояс — один путь» создает новые каналы как для движения товаров, так и диалога между странами. Инициатива разделяет видение ООН на мировое развитие. При этом генсек отметил растущую важность вовлечения Китая в мировые процессы.

«Сейчас вовлечение Китая особенно важно. Наш мир стал почти биполярным. Но это не гарантирует стабильности. Многополярный мир требует многостороннего сотрудничества, управления многими странами с целью разделения возможностей. ООН готовится оказать поддержку маршрутам инициативы «Один пояс — один путь» и помочь Китаю выполнить его обязательства в рамках проекта», — подчеркнул Антониу Гутерриш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51659/
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