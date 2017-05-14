ООН готова поддержать инициативу Китая по реализации проекта «Один пояс — один путь». Об этом сегодня на одноименном форуме в Пекине заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
По его словам, инициатива «Один пояс — один путь» создает новые каналы как для движения товаров, так и диалога между странами. Инициатива разделяет видение ООН на мировое развитие. При этом генсек отметил растущую важность вовлечения Китая в мировые процессы.
«Сейчас вовлечение Китая особенно важно. Наш мир стал почти биполярным. Но это не гарантирует стабильности. Многополярный мир требует многостороннего сотрудничества, управления многими странами с целью разделения возможностей. ООН готовится оказать поддержку маршрутам инициативы «Один пояс — один путь» и помочь Китаю выполнить его обязательства в рамках проекта», — подчеркнул Антониу Гутерриш.