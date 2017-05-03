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Власть

Депутат возмутился, что чиновник Минсельхоза опять спит на заседании парламента

Депутат Жыргалбек Турускулов раскритиковал заместителя министра сельского хозяйства Жаныбека Керималиева, который задремал во время заседания в парламенте.

Депутаты сегодня рассматривают постановление «Об обращении депутата Экмата Байбакпаева о реформировании системы ветеринарного контроля и выполнении обязательств по присоединению к ЕАЭС». Задавая вопросы, Жыргалбек Турускулов разразился критикой в адрес Жаныбека Керималиева.

«Посмотрите, он опять спит. Что это такое? Он что, сюда спать приходит? Я уже на сотку его снимал. Он постоянно так себя ведет. Уже стыдно становится», — возмутился Жыргалбек Турускулов.

Но депутату ответили, что чиновник просто задумался. Однако парламентарий остался при своем мнении. «Я же вижу, что он спит!» — возмутился нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51053/
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