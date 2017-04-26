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Власть

До конца 2017 года в стране заработает томограф, распознающий раннюю онкологию

До конца года будет запущена ПЭТ-система (позитронно-эмиссионная томография). В настоящее время в стране нет ни одного такого аппарата. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Напомним, парламентарии рассматривают законопроект КР «О лекарственных средствах».

Глава Минздрава добавил, что в ближайшие три месяца заработает аппарат лучевой терапии «Бабатрон II» и в течение двух лет на 98 процентов будет реконструирован Национальный центр онкологии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50562/
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