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Власть

Социалисты заявили о давлении на сотрудников фракции

Социалисты заявили о давлении на сотрудников фракции и секретариата «Ата Мекена». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Аида Салянова.

Она попросила спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова обратить внимание на эту информацию. По ее словам, давление возникло, когда выяснилось, что один из сотрудников был на митинге партии в рабочее время.

«Давайте сохранять законы и работать по ним. Я прошу вас, Чыныбай Акунович, ограничить такие действия», — отметила Аида Салянова.

Ее коллега Каныбек Иманалиев подчеркнул, что работники секретариата и фракции, которые были отмечены на митингах, не ходили туда просто так. Это было поручение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50016/
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