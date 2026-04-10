18:42
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Власть

Встреча в Оше: президент озвучил экономические показатели страны

Президент Садыр Жапаров 10 апреля провел встречу с жителями и активом города Оша. В ходе нее он заявил об устойчивом росте экономики, увеличении бюджета и реализации новых инфраструктурных проектов.

По словам главы государства, поездки по регионам направлены на оценку исполнения ранее поставленных задач и ознакомление с положением граждан.

«После весенних праздников мы сочли необходимым оценить ход реализации задач на местах и встретиться с жителями», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что валовой внутренний продукт страны превысил $22,6 миллиарда, а бюджет достиг 1,1 триллиона сомов. По его словам, рост обеспечен за счет наведения порядка в экономике, сокращения теневых схем и снижения коррупционных рисков.

Президент подчеркнул, что приоритетом остается повышение уровня жизни населения. Власти продолжают увеличивать зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные выплаты, несмотря на рост цен.

Отдельно он остановился на развитии города Оша. В 2026 году его бюджет составит 5,2 миллиарда сомов с учетом дополнительного финансирования. В 2025-м на развитие города из республиканского бюджета было выделено около 6,3 миллиарда сомов, еще 2,7 миллиарда — из Фонда стабилизации.

По статье «Капитальные вложения» в текущем году предусмотрено 683,5 миллиона сомов. Средства направлены на строительство и продолжение ряда объектов.

Глава государства также сообщил, что в рамках политики индустриализации с 2024 года ежегодно вводится около 100 промышленных предприятий. В Ошской области уже открыто 34 предприятия, создано около 1,7 тысячи рабочих мест.

В 2026 году по стране планируется строительство 100 промышленных объектов, из которых 18 — в Ошской области.

В завершение встречи Садыр Жапаров ответил на вопросы жителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369914/
просмотров: 163
Версия для печати
Бизнес
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
10 апреля, пятница
18:41
О чем спросили президента в Оше: компенсации, ипотека и дело экс-мэра О чем спросили президента в Оше: компенсации, ипотека и...
18:31
Встреча в Оше: президент озвучил экономические показатели страны
18:30
11 апреля: где в Бишкеке отключат свет
18:03
Силач из Кыргызстана сдвинул 8 вагонов весом почти 190 тонн и установил рекорд
18:00
УОБДД: авто с мигалками у школы в Ленинском преследовало нарушителя ПДД