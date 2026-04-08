Власть

Парламент одобрил сокращение числа членов ЦИК КР

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 8 апреля, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» во втором чтении.

Инициаторы законопроектов – ряд депутатов.

Напомним, что, согласно законопроекту, число членов ЦИК сокращается с 12 до 8. Это связано с оптимизацией работы Центризбиркома. В ЦИК ранее заверяли, что сокращение числа не отразится на работе ведомства.  
Материалы по теме
Акылбек Сариев избран членом Центризбиркома
На членов ЦИК Кыргызстана пожаловались в Генеральную прокуратуру
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo;: Быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
8 апреля, среда
15:00
«Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков «Капитал Банк»: Быстрые, удобные и выгодные переводы на...
14:53
Усиливается работа по применению цифровых технологий в судебной системе
14:49
В ЖК критикуют привлечение частных аудиторов к проверкам государственных строек
14:48
За три месяца транспортный контроль принес бюджету почти 70 миллионов сомов
14:46
В Бишкеке не будут класть асфальт на улицах, где не заменили трубы