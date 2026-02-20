11:39
Новая редакция закона об охране труда: что изменится?

Сегодня в Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по новой редакции Закона «Об охране труда». Необходимость принятия документа вызвана реформой законодательства: 23 января 2025 года в стране вступил в силу новый Трудовой кодекс, из которого были исключены 29 статей, регулирующих безопасность на производстве. Кабмин для восполнения этого пробела и усиления защиты граждан разработал отдельный фундаментальный закон.

Согласно справке-обоснованию документа, новый законопроект обеспечивает полную автономию системы охраны труда, приводя ее в соответствие с международными стандартами Международной организации труда.  

Особое внимание в проекте уделено усилению ответственности работодателей. Руководители организаций будут нести полную финансовую ответственность за вред здоровью, увечья или профессиональные заболевания сотрудников. Вводятся жесткие требования по обязательной аттестации рабочих мест, проведению регулярных медосмотров и обучению технике безопасности за счет компании. Также закон обязывает работодателей бесплатно выдавать спецодежду, СИЗы, молоко и лечебно-профилактическое питание сотрудникам, работающим во вредных условиях.

Ключевые нововведения

Цифровизация инструктажей. Впервые на законодательном уровне предлагается разрешить обучение, инструктажи и проверку знаний по охране труда в электронном формате. Это упростит процессы для IT-сектора и компаний с дистанционным штатом.

Изменение порога для создания службы охраны труда. Законопроект предлагает обязать создавать отдельную службу охраны труда только в тех организациях, где численность сотрудников превышает 50 человек (ранее этот порог составлял 30 человек). Малый бизнес сможет нанимать специалистов на аутсорс или назначать ответственного из числа сотрудников.

Защита права на отказ от опасной работы. Документ закрепляет за работником право отказаться от выполнения задания, если оно угрожает его жизни или здоровью. При этом, если работодатель не обеспечил сотрудника средствами защиты, он обязан оплатить время простоя. Увольнение или дисциплинарное взыскание за такой отказ запрещается.

Гарантии выплат при банкротстве (капитализация). Важное изменение касается защиты пострадавших на производстве. Если компания ликвидируется или объявляет о банкротстве, она будет обязана перечислить в Соцфонд сумму всех будущих выплат пострадавшему работнику «одним пакетом» (капитализировать платежи). Без выполнения этого условия процесс ликвидации компании не может быть завершен.

Законопроект 22 января был принят в первом чтении парламентом. 
