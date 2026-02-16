Комитет ЖК одобрил Жумгалбека Шабданбекова на пост главы ГКНБ

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил кандидатуру Жумгалбека Шабданбекова на должность председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Фото ГКНБ. Жумгалбек Шабданбеков

Президент Садыр Жапаров 10 февраля назначил Жумгалбека Шабданбекова исполняющим обязанности председателя ГКНБ. Сегодня кандидатура была официально представлена профильному комитету Жогорку Кенеша для прохождения процедуры согласования.

Жумгалбеку Шабданбекову 55 лет. Он родился 22 сентября 1970 года, уроженец Нарынской области.

Карьеру начал в органах национальной безопасности в качестве оперативного сотрудника. По словам ветеранов спецслужб, имеет профильное образование в сфере разведки. По другим данным, он также имеет высшее экономическое образование. Окончил КГНУ, экономический факультет.

В 2005 году перешел в 9-ю службу, которая тогда действовала как Служба государственной охраны. Руководил управлением информационно-аналитической работы. Подразделение занималось сбором и анализом оперативной информации для предотвращения террористических и экстремистских угроз в отношении высших должностных лиц и государственных объектов.

С октября 2020 года занимал должность заместителя председателя ГКНБ. Одновременно возглавлял 9-ю службу — подразделение, обеспечивающее охрану президента, торага Жогорку Кенеша, председателей Верховного и Конституционного судов, главы кабинета министров, а также экс-президентов и стратегических государственных объектов.

После 2021 года сопровождал президента почти во всех в зарубежных поездках.

В 2022 году ему присвоено воинское звание генерал-майора.