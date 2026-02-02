Более 50 тысяч деревьев намерены высадить в Бишкеке в 2026 году

В 2026 году в Бишкеке намерены высадить более 50 тысяч деревьев. Об этом на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил мэр Айбек Джунушалиев при обсуждении ситуации со смогом в столице.

По его словам, совместно с экспертами мэрия провела анализ ситуации с загрязнением воздуха.

«При разработке генплана города мы учитывали, что Бишкек должен быть зеленым и безопасным. Если по стандарту на одного человека должно приходиться 16 квадратных метров зеленых насаждений, то сейчас этот показатель составляет лишь 4 квадратных метра, что очень мало. Поэтому работаем над увеличением количества зеленых зон в столице», — отметил Айбек Джунушалиев.

Он добавил, что по плану в 2025-м необходимо было посадить 12,5 тысячи деревьев.

«Однако мы пошли дальше и высадили 18 тысяч. Также учитываем, конечно, и их полив. В 2026 году мы намерены посадить 50 тысяч деревьев. При этом если раньше привезенные из-за рубежа деревья мы сразу же сажали в городе и некоторые из них засыхали, то сейчас мы меняем тактику: сначала сажаем их в питомниках. Если уживаются, только потом пересаживаем. А то в прошлом году привезли 1,5 тысячи саженцев из Китая, а они не прижились», — заметил градоначальник.

Он пояснил, что параллельно ведется работа по совершенствованию системы полива в столице: чистятся каналы, устанавливаются лотки, системы естественного увлажнения, конденсации для оседания пыли.

Депутат Азизбек Турсунбаев призвал также срезать сухие деревья в Бишкеке, от которых нет толку. Глава города согласился с ним, отметив, что иногда засохшие приносят больше вреда для здоровых деревьев, растущих рядом с ними.