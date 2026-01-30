15:47
В КР обсуждают новые требования к безопасности пищевой продукции и импорту

Кабинет министров вынес на обсуждение проект постановления «О вопросах обеспечения безопасности пищевой продукции в сфере технического регулирования». Документ направлен на реализацию Закона «Об обеспечении безопасности пищевой продукции» и уточняет порядок контроля, мониторинга и подтверждения соответствия товаров, связанных с производством продуктов питания.

Проект предусматривает утверждение двух ключевых документов:

  • порядка обязательного подтверждения соответствия машин, оборудования, материалов и изделий, применяемых на всех стадиях производства пищевой продукции;
  • перечня сведений для государственного мониторинга, которые будут предоставляться таможенными органами, органами по техническому регулированию, сертификации и испытательными лабораториями.

Согласно проекту, все материалы и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, должны иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Отмечается, что обновленный порядок позволит усилить контроль над безопасностью продуктов, предотвратить обращение потенциально опасной продукции и улучшить качество государственного надзора.

Проект также устанавливает детализированный перечень данных, которые будут предоставляться в рамках мониторинга:

  • регистрационные сведения производителей и импортеров;
  • данные таможенных органов о ввозимой продукции;
  • информация о действующих технических регламентах ЕАЭС;
  • данные о сертификатах соответствия, декларациях, лабораторных исследованиях и выявленных несоответствиях;
  • сообщения о случаях угрозы здоровью, пищевых отравлениях и нарушениях требований безопасности.

Документ предписывает министерствам и ведомствам в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новыми правилами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359981/
