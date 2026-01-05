10:01
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Трамп снова заговорил о Гренландии и пригрозил новым властям Венесуэлы

Американский президент вспомнил о Гренландии и заявил, что она нужна США. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью The Atlantic. А Белый дом опубликовал снимок, когда он сфотографировался с бойцами отряда, выкравшего Николаса Мадуро.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно, она нужна нам для обороны», — цитирует издание лидера Соединенных Штатов, который описал остров как «окруженный российскими и китайскими кораблями».

Он также «подтвердил, что Венесуэла может быть не последней страной, подвергшейся американскому вмешательству».

Дональд Трамп также высказал угрозу в адрес нового лидера Венесуэлы Делси Родригес. «Если она не сделает то, что правильно, ей придется заплатить очень высокую цену — вероятно, даже большую, чем Мадуро», — пригрозил он.

В свою очередь Дания требует от главы Белого дома прекратить угрозы в адрес Гренландии. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что «США не имеют права аннексировать ни одну из трех территорий, входящих в состав Датского королевства».

Напомним, ранее Дональд Трамп не раз высказывался о том, что Канада и Гренландия должны стать частью Соединенных Штатов. Он также заявлял о планах вернуть под контроль Панамский канал. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны властей Панамы, Канады и Дании.

Отметим, что Гренландия, обладающая значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, остается экономически зависимой от финансовой поддержки Дании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357035/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании — Reuters
Под толщей льда Гренландии нашли заброшенный город
Популярные новости
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт &laquo;Бек-Абад&raquo; Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Бизнес
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
5 января, понедельник
10:00
Политики, военные, деятели культуры. Кого Кыргызстан потерял в 2025 году Политики, военные, деятели культуры. Кого Кыргызстан по...
09:51
Трамп снова заговорил о Гренландии и пригрозил новым властям Венесуэлы
09:45
Садыр Жапаров: Переход на 12-летнее образование — насущная необходимость
09:37
Более тысячи метров браконьерских рыболовных сетей достали из Иссык-Куля
09:35
В 2025 году завершено строительство 134 образовательных учреждений