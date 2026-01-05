Трамп снова заговорил о Гренландии и пригрозил новым властям Венесуэлы

Американский президент вспомнил о Гренландии и заявил, что она нужна США. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью The Atlantic. А Белый дом опубликовал снимок, когда он сфотографировался с бойцами отряда, выкравшего Николаса Мадуро.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно, она нужна нам для обороны», — цитирует издание лидера Соединенных Штатов, который описал остров как «окруженный российскими и китайскими кораблями».

Он также «подтвердил, что Венесуэла может быть не последней страной, подвергшейся американскому вмешательству».

Дональд Трамп также высказал угрозу в адрес нового лидера Венесуэлы Делси Родригес. «Если она не сделает то, что правильно, ей придется заплатить очень высокую цену — вероятно, даже большую, чем Мадуро», — пригрозил он.

В свою очередь Дания требует от главы Белого дома прекратить угрозы в адрес Гренландии. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что «США не имеют права аннексировать ни одну из трех территорий, входящих в состав Датского королевства».

Напомним, ранее Дональд Трамп не раз высказывался о том, что Канада и Гренландия должны стать частью Соединенных Штатов. Он также заявлял о планах вернуть под контроль Панамский канал. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны властей Панамы, Канады и Дании.

Отметим, что Гренландия, обладающая значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, остается экономически зависимой от финансовой поддержки Дании.