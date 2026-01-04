11:40
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и.о. президента страны

Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны. Конституционная палата приняла решение в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила в телеэфире судья Таня Д’Амелио.

«Верховный суд Венесуэлы распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств сообщили о серии авиаударов по Каракасу. Теперь уже бывший глава государства Николас Мадуро был захвачен военными США и вывезен из страны. Его будут судить в Америке.
