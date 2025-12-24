15:08
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2025 и 2026 годы

Депутаты рассмотрели законопроекты «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов». Наряду с этим, депутаты заслушали отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2024 год.

Члены кабмина ответили на вопросы депутатов. В ходе выступления глава кабмина Адылбек Касымалиев подробно рассказал о бюджетных показателях.

Он отметил, что консолидированный бюджет страны в 2025 году впервые превысил исторический рубеж в 1 триллион сомов. Достижение триллионного бюджета на два года раньше запланированного срока является результатом последовательной экономической и фискальной политики.

«В 2025 году значительные бюджетные средства направлены на стратегические направления, в том числе на капитализацию «Элдик Банка» и энергетических компаний, на строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1 и Государственной ипотечной компании. Объем капитальных вложений увеличен более чем в пять раз — с 10 миллиардов до 51,7 миллиарда сомов», - отметил глава кабмина.

Он добавил, что в ближайшие 5 лет КР ожидают масштабные преобразования.

«Раньше наш бюджет был социально ориентированным, и почти половина средств направлялась в социальный сектор. Сегодня мы не ошибемся, если назовем наш бюджет бюджетом развития. Это связано с тем, что через средства, выделяемые на реальный сектор, капитальные вложения и Стабилизационный фонд, мы направляем огромные суммы на развитие», - добавил Адылбек Касымалиев.

Также он рассказал про поддержку малого и среднего бизнеса.

«В последние годы система государственных гарантий стала катализатором привлечения стратегических инвестиций. В 2022–2025 годах для 18 субъектов национальной экономики были предоставлены гарантии на сумму 31,8 миллиарда сомов. Через 12 банков малому и среднему бизнесу было выдано 9,5 миллиарда сомов беспроцентных кредитов, количество получателей составило 11 тысяч 860.

В 2025 году запущен проект «Льготное финансирование малого и среднего предпринимательства», в рамках которого предпринимателям предусмотрено 500 миллионов сомов по льготной ставке 12 процентов годовых. Также создан реестр добросовестных предпринимателей, которым предоставляются такие преимущества, как освобождение от проверок и VIP-услуги»,- отметил глава кабмина.

В итоге депутаты одобрили все документы в 3 чтениях сразу.
