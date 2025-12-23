11:08
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

Депутат призвал помочь водителям большегрузов, застрявших на двух перевалах

Депутат призвал помочь водителям большегрузов, застрявших на двух перевалах из-за снегопада. Об этом Жанар Акаев заявил сегодня на совместном заседании комитетов.

По словам нардепа, к нему обратились около 100 водителей большегрузных автомобилей, которые уже трое суток как застряли на двух перевалах и не могут проехать.

«Я только что с ними связывался по видеовязи, они просят помочь. Как выяснилось, пробки создают китайские водители большегрузов, которые ездят на летних шинах. На месте не хватает техники МЧС, я прошу правительство оперативно помочь в решении проблемы», — сказал Жанар Акаев.

Глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев отметил: в связи с обильными снегопадами на двух перевалах выпало много снега, что сильно затруднило движение транспорта.

«На четыре-пять часов возникли пробки, что затруднило работу специалистов. Техники достаточно. Просто, как вы отметили, китайские водители, которые ездят на летних шинах и без цепей, создают пробки. Но сейчас ситуация стабилизировалась», — пояснил он. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/355611/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
В 2025 году Минтранс перевыполнил план по асфальтированию дорог
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
В Аламединском районе началось обновление автодороги Орто-Сай — флагшток
Водители автобусов Бишкека просят поднять им зарплату
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах
Водитель остановился на дороге, выбросил мусор и уехал — бишкекчане возмутились
Мэр Бишкека: Один вид транспорта никогда не решит проблему заторов города
Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября
Что сейчас происходит на дороге Арашан — Чункурчак, рассказали в Минтрансе
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по&nbsp;росту ВВП Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 дека...
11:00
Кабмин ввел скидки до 20 процентов и ночной нулевой тариф для грузовой авиации
10:58
В Кыргызстане начался зимний прием в вузы
10:55
Депутат призвал помочь водителям большегрузов, застрявших на двух перевалах
10:53
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош