Депутат призвал помочь водителям большегрузов, застрявших на двух перевалах из-за снегопада. Об этом Жанар Акаев заявил сегодня на совместном заседании комитетов.

По словам нардепа, к нему обратились около 100 водителей большегрузных автомобилей, которые уже трое суток как застряли на двух перевалах и не могут проехать.

«Я только что с ними связывался по видеовязи, они просят помочь. Как выяснилось, пробки создают китайские водители большегрузов, которые ездят на летних шинах. На месте не хватает техники МЧС, я прошу правительство оперативно помочь в решении проблемы», — сказал Жанар Акаев.

Глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев отметил: в связи с обильными снегопадами на двух перевалах выпало много снега, что сильно затруднило движение транспорта.

«На четыре-пять часов возникли пробки, что затруднило работу специалистов. Техники достаточно. Просто, как вы отметили, китайские водители, которые ездят на летних шинах и без цепей, создают пробки. Но сейчас ситуация стабилизировалась», — пояснил он.