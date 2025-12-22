Город Талас в ближайшее время официально получит статус города-побратима турецкого города Гереме. Об этом сообщил полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Таласской области Эрмат Джумаев.

Фото полпредства. Талас и турецкий Гереме станут городами-побратимами

По его словам, сегодня в Талас с рабочим визитом прибыла официальная делегация из Гереме во главе с мэром Омером Эреном. В рамках визита гости знакомятся с социально-экономическим развитием города, реализуемыми проектами и планами на будущее.

В ходе встреч отмечено, что Кыргызстан и Турция являются братскими государствами, связанными общими историческими корнями и культурными ценностями. Как подчеркнул Эрмат Джумаев, при поддержке президентов Садыра Жапарова и Реджепа Тайипа Эрдогана двустороннее сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, социальной и культурной сферах вышло на новый уровень.

Ожидается, что в ближайшее время побратимские отношения между Таласом и Гереме официально закрепят. Стороны планируют реализовать ряд совместных проектов, направленных на развитие муниципального сотрудничества, туризма, культуры и обмена опытом между городами.