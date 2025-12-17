Фото пресс-службы президента. Президент усомнился в онлайн-голосовании и заговорил об обязательных выборах

Внедрять онлайн-голосование на выборах в Кыргызстане пока преждевременно. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на первом заседании Жогорку Кенеша нового созыва.

Глава государства отметил, что после досрочных парламентских выборов встречался с представителями международных миссий, где обсуждалась возможность внедрения онлайн-голосования. Однако, по его словам, после просмотра видеоматериалов с фактами подкупа избирателей стало очевидно, что такая форма голосования может усугубить ситуацию.

«Поэтому считаем, что пока рано внедрять ее», — заявил президент.

Садыр Жапаров также обратил внимание на проблему явки избирателей. Он отметил, что несмотря на создание условий для открытых и прозрачных выборов, включая электронное и дистанционное голосование, активность граждан осталась низкой.

«По сравнению с предыдущими выборами явка выросла примерно на 200 тысяч человек, но мы рассчитывали, что она достигнет 70 процентов. К сожалению, этого не произошло», — сказал он.

Президент не исключил, что для повышения участия граждан могут быть рассмотрены меры обязательного характера или другие механизмы. В этой связи он предложил депутатам рассмотреть возможность инициирования нового законопроекта.

«В ряде стран участие в выборах является обязательным. Например, в Турции такой закон действовал до тех пор, пока не вырос уровень участия, а в Сингапуре он действует до сих пор. Мы должны опираться на успешный международный опыт и адаптировать его к менталитету нашего народа», — отметил Садыр Жапаров.

Кроме того, обращаясь к депутатам VIII созыва, которые ранее принесли присягу, президент заявил, что с внедрением новой избирательной системы политическая коррупция ушла.

«Мы неуклонно боремся с коррупцией и вместе с вами продолжим эту борьбу», — подчеркнул он.