13:26
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Власть

Президент усомнился в онлайн-голосовании и заговорил об обязательных выборах

Фото пресс-службы президента. Президент усомнился в онлайн-голосовании и заговорил об обязательных выборах

Внедрять онлайн-голосование на выборах в Кыргызстане пока преждевременно. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на первом заседании Жогорку Кенеша нового созыва.

Глава государства отметил, что после досрочных парламентских выборов встречался с представителями международных миссий, где обсуждалась возможность внедрения онлайн-голосования. Однако, по его словам, после просмотра видеоматериалов с фактами подкупа избирателей стало очевидно, что такая форма голосования может усугубить ситуацию.

«Поэтому считаем, что пока рано внедрять ее», — заявил президент.

Садыр Жапаров также обратил внимание на проблему явки избирателей. Он отметил, что несмотря на создание условий для открытых и прозрачных выборов, включая электронное и дистанционное голосование, активность граждан осталась низкой.

«По сравнению с предыдущими выборами явка выросла примерно на 200 тысяч человек, но мы рассчитывали, что она достигнет 70 процентов. К сожалению, этого не произошло», — сказал он.

Президент не исключил, что для повышения участия граждан могут быть рассмотрены меры обязательного характера или другие механизмы. В этой связи он предложил депутатам рассмотреть возможность инициирования нового законопроекта.

«В ряде стран участие в выборах является обязательным. Например, в Турции такой закон действовал до тех пор, пока не вырос уровень участия, а в Сингапуре он действует до сих пор. Мы должны опираться на успешный международный опыт и адаптировать его к менталитету нашего народа», — отметил Садыр Жапаров.

Кроме того, обращаясь к депутатам VIII созыва, которые ранее принесли присягу, президент заявил, что с внедрением новой избирательной системы политическая коррупция ушла.

«Мы неуклонно боремся с коррупцией и вместе с вами продолжим эту борьбу», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354938/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день
Садыр Жапаров: депутатам могут выделить квартиры по линии ГИК
Сегодня состоятся первая сессия нового состава Жогорку Кенеша и выборы торага
Первое заседание нового ЖК. Дастан Бекешев рассказал об изменениях в парламенте
Кыргызстан откроет посольство в Египте
Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Садыр Жапаров играет в футбол и между матчами подписывает документы
Президент КР скорректировал работу комиссии по государственным наградам
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана
Популярные новости
Кабмин отменил ряд устаревших решений по&nbsp;зарплате и&nbsp;трудовым книжкам Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
Президент освободил от&nbsp;должности посла Кыргызстана в&nbsp;Италии Таалая Базарбаева Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бизнес
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
17 декабря, среда
13:15
Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментиров...
13:09
Садыр Жапаров: Были депутаты, которые писали законы в личных интересах
13:08
Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»
13:03
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
13:01
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день