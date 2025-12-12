17:07
Власть

Ош и Андижан подписали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества

Между городом Ош и Андижанской областью Узбекистана подписана дорожная карта по расширению и углублению двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы. 

В официальной встрече приняли участие мэр города Ош Женишбек Токторбаев, полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев, председатель Ошского городского кенеша Болот Баетов, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Аскаралы Мадаминов, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, а также хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов и члены делегаций.

Очередной орден получил мэр города Ош. На этот раз от президента Узбекистана

В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах культуры, экономики, туризма и гуманитарных связей, отметив важность укрепления добрососедских и братских отношений между регионами.

Также в рамках встречи мэр города Ош Женишбек Токторбаев награжден орденом «Достук» в соответствии с указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за вклад в развитие кыргызско-узбекского сотрудничества.
