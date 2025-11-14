13:39
Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского включить его в список пленных

Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского включить его в список пленных. Экс-президент Грузии, возвращенный в тюрьму после двухлетнего лечения в клинике, в обращении в Facebook попросил главу Украины добавить его в список гражданских пленных.

Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского включить его в список пленных

«Я гражданин Украины, бывший глава Одесской ОГА и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ... Я хочу попросить вас... включите меня... в список гражданских пленных... с соответствующими юридическими последствиями», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили также отметил, что возвращен к тому же персоналу, который, как утверждает, отравил его в марте 2022 года.

Напомним, бывший президент Грузии получил украинское гражданство в 2015-м, однако позднее его лишили паспорта. В 2019 году, с приходом к власти Владимира Зеленского, решение отменили.

12 марта Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. С учетом всех вынесенных приговоров он проведет в заключении до 2034-го.

В Грузии бывшего главу государства приговорили к девяти годам за растрату более $3,2 миллиона. Ему также назначено 4,5 года тюрьмы по делу о незаконном пересечении границы.
