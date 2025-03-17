Суд в Грузии вынес очередной приговор Михаилу Саакашвили. Бывшему президенту страны назначено 4,5 года тюрьмы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Михаил Саакашвили не присутствовал на заседании ни лично, ни дистанционно. Адвокатам политика, не объясняя причин, сообщили, что их подзащитному запрещено лично участвовать в заседании. По их словам, экс-глава государства планировал выступить с речью на процессе.

Судья Михаил Джинджолия применил принцип сложения наказаний по совокупности преступлений, добавив новый срок к уже назначенному.

12 марта Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. С учетом всех вынесенных приговоров он проведет в заключении до 2034-го.

В Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам за растрату более $3,2 миллиона.