15:24
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Общество

Суд в Грузии вынес очередной приговор Михаилу Саакашвили

Суд в Грузии вынес очередной приговор Михаилу Саакашвили. Бывшему президенту страны назначено 4,5 года тюрьмы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

Михаил Саакашвили не присутствовал на заседании ни лично, ни дистанционно. Адвокатам политика, не объясняя причин, сообщили, что их подзащитному запрещено лично участвовать в заседании. По их словам, экс-глава государства планировал выступить с речью на процессе.

Судья Михаил Джинджолия применил принцип сложения наказаний по совокупности преступлений, добавив новый срок к уже назначенному.

12 марта Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о хищении бюджетных средств. С учетом всех вынесенных приговоров он проведет в заключении до 2034-го.

В Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам за растрату более $3,2 миллиона.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323051/
просмотров: 156
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Стройку водоканала Кош-Теп в&nbsp;Афганистане, финансируемую USAID, приостановят Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
15:15
В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонаезд попал на видео В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонае...
15:12
Борьба с мошенничеством. Нацбанк КР будет блокировать подозрительные счета
15:10
Суд в Грузии вынес очередной приговор Михаилу Саакашвили
15:01
Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
15:00
Цены на строящееся жилье. В Кыргызстане государство может взять их под контроль