Власть

День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебного авто

Президент Садыр Жапаров поздравил личный состав Министерства внутренних дел с 101-летием кыргызской милиции. Торжественное мероприятие прошло на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке.

Глава государства отметил, что милиция остается опорой государства, обеспечивая безопасность граждан и правопорядок в стране. Он подчеркнул, что служба родине требует мужества, силы духа и преданности, и выразил благодарность сотрудникам органов внутренних дел и ветеранам за их труд и самоотверженность.

По словам президента, за последние пять лет проведены масштабные реформы в системе МВД:

  • обновлено 85 процентов материально-технической базы;
  • заработная плата сотрудников увеличена вдвое, а в Баткенской области — в четыре раза;
  • внедрена система «Цифровая милиция»;
  • в регионах установлено более 4 тысяч видеокамер с технологией распознавания лиц.

Кроме этого, к 101-летию кыргызской милиции в эксплуатацию вводятся 35 новых зданий органов внутренних дел и передаются 101 служебный автомобиль, оснащенный современными цифровыми системами. Также в городе Раззаков сотрудники МВД получат новый 32-квартирный дом.

Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие МВД остается приоритетом государства: «Главное — стабильность общества и спокойствие граждан. Милиция должна всегда подтверждать на деле свое кредо: «На службе народа»».

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/349373/
просмотров: 182
