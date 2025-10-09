19:39
Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере

Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, президент подписал распоряжение, согласно которому Тариель Отонбаев назначен начальником Генштаба Вооруженных сил — первым заместителем министра обороны.

Из открытых источников известно, что полковник Тариель Отонбаев — выпускник танкового училища. До 2016 года занимал должность замначальника управления кадров Генштаба Минобороны КР, затем был врио начальника управления кадров Генштаба Минобороны КР.

Еще одним распоряжением глава государства освободил Алмазбека Карасартова от должности заместителя министра обороны — командующего Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных сил.

Азизбек Байбалаев и Алмазбек Кулмурзаев назначены заместителями министра обороны. Президент также подписал соответствующие распоряжения.
