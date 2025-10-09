19:38
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Власть

Эрлис Тердикбаев освобожден от должности первого замминистра обороны

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Эрлис Тердикбаев освобожден от должности первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, еще одним распоряжением Садыр Жапаров на вакантное место назначил Таалайбека Шаршеева.

Напомним, Таалайбек Шаршеев в апреле 2025 года был избран председателем правления ОАО «Учкун». Занимал должность заместителя начальника штаба по мобилизационной работе в воинской части № 92784, майор Вооруженных сил КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346645/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере
В Госцентре по регистрации транспортных средств новое руководство
Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака
Новый заместитель появился у главы Минводсельхоза
Таалайбек Тургунов возглавил Иссык-Кульский музыкально-драматический театр
Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции
В Госагентстве физической культуры и спорта Кыргызстана сменилось руководство
Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу
В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры новый руководитель
В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Бизнес
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
9 октября, четверг
19:26
Садыр Жапаров участвует в саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе Садыр Жапаров участвует в саммите «Центральная Азия — Р...
19:25
Авиакатастрофа в Актау. Владимир Путин рассказал о причинах трагедии
19:24
Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере
19:11
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры в Душанбе
19:06
Эрлис Тердикбаев освобожден от должности первого замминистра обороны