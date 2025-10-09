Эрлис Тердикбаев освобожден от должности первого замминистра обороны

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Эрлис Тердикбаев освобожден от должности первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, еще одним распоряжением Садыр Жапаров на вакантное место назначил Таалайбека Шаршеева.

Напомним, Таалайбек Шаршеев в апреле 2025 года был избран председателем правления ОАО «Учкун». Занимал должность заместителя начальника штаба по мобилизационной работе в воинской части № 92784, майор Вооруженных сил КР.