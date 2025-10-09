08:38
Власть

Внедрение системы электронных паспортов транспортных средств обсудил кабмин

Заместитель директора по IT-блоку госучреждения «Кызмат» Нурлан Айдиев представил информацию о целях проекта, ожидаемых преимуществах для владельцев транспорта и госорганов, выявленных проблемах и вызовах, а также основных этапах его реализации.

Внимание участников совещания было акцентировано на важности согласования технических решений с законодательством Евразийского экономического союза.

Подчеркнута необходимость разработки необходимой нормативно-правовой базы, а также информационного обеспечения регулирующей применение электронных паспортов транспортных средств.

Разработанная система предоставит гражданам возможность получать электронные паспорта на экспортируемые и реэкспортируемые транспортные средства, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346493/
