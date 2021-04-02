Правительство до 1 мая разработает электронные паспорта и другие документы

До 1 мая правительству рекомендовали внедрить электронные ID-карты, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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По ее данным, это упростит процедуру взаимодействия государства с гражданами.

«ГРС проводит работу по внедрению цифровых электронных документов, и в ближайшее время планируется запустить мобильное приложение. В нем будут электронные версии трех основных документов: ID-карта образца 2017 года, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто», — рассказали в правительстве.

Для проработки правового основания для запуска мобильного приложения разработали проект «О реестре цифровых документов», он находится на согласовании.