Власть

В Госцентре по регистрации транспортных средств новое руководство

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев посетил Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава и познакомил коллектив с новым руководством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, орган имел статус агентства при кабмине, но недавно передан на баланс управделами главы государства.

Директором центра назначен Тынычбек Саидов. Его заместителями стали Тилек Женишев и Толубай Джакишев.

управделами президента
Фото управделами президента. Тынычбек Саидов

Тынычбек Саидов родился 31 августа 1986 года в селе Джал Ноокатского района Ошской области. Имеет три высших образования: юридическое (Академия МВД, 2008), экономическое (КНАУ, 2017) и техническое (КГТУ, 2023). В 2023-м прошел повышение квалификации в Академии управления МВД России.

С 2003 года служит в органах внутренних дел, имеет звание подполковника милиции. За годы службы прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД.

За многолетнюю службу награжден ведомственными и правительственными наградами.

Назначение Тынычбека Саидова направлено на повышение эффективности работы госцентра, внедрение современных технологий и искоренение коррупционных проявлений в системе регистрации транспортных средств и водительского состава.

управделами президента
Фото управделами президента. Тилек Женишев

Заместитель директора Тилек Женишев получил высшее образование в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова по направлению «информационные системы и технологии», а также окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте.

Свою трудовую деятельность начал стажером в управделами главы государства, затем работал ведущим специалистом, после чего поднялся до должности референта отдела информатизации и телекоммуникаций. На этих позициях занимался вопросами цифровизации и внедрения современных технологий.

За добросовестный труд и профессионализм награжден почетными грамотами управделами президента и Министерства цифрового развития.

управделами президента
Фото управделами президента. Толубай Джакишев

Еще один заместитель Толубай Джакишев родился 3 июня 1987 года в Бишкеке. Имеет три высших образования: окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (2009, бакалавр по направлению «экономика и управление»), Международную академию управления, права, финансов и бизнеса (2012), а также магистратуру КНУ по специальности «юриспруденция» (2013).

Свою трудовую деятельность начал в 2009-м с должности юриста-консультанта. В сфере государственной службы карьеру начал в уголовно-исполнительной системе, где занимал различные должности в органах исполнения наказаний и Министерстве юстиции, пройдя путь от главного специалиста до начальника управления.

В ноябре 2024 года назначен первым заместителем директора департамента по обеспечению деятельности администрации президента и Жогорку Кенеша.

Награжден Почетной грамотой правительства, а также рядом ведомственных наград, в том числе ГКНБ, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел. Имеет нагрудной знак «Отличник государственной службы».
