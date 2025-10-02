14:48
Власть

ГКНБ намерен упорядочить обеспечение безопасности при проведении массовых акций

ГКНБ Кыргызстана намерен упорядочить обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. Проект постановления кабмина «Об утверждении Порядка по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий на территории Кыргызской Республики» вынесен на общественное обсуждение.

«Массовые мероприятия в Кыргызской Республике охватывают широкий спектр событий: от концертов и фестивалей до образовательных форумов, спортивных состязаний, выставок, ярмарок и других форм собраний, которые могут привлекать от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Несмотря на то, что организация подобных мероприятий стала регулярной практикой, до настоящего времени в стране отсутствовал единый юридически обязательный механизм межведомственного планирования и согласования мер по обеспечению общественного порядка и безопасности. Прежняя правоприменительная практика основывалась на фрагментарных ведомственных актах, зачастую не обеспечивающих необходимого уровня координации, предсказуемости и ответственности. Это особенно критично в условиях увеличения рисков, связанных с террористическими угрозами, природными и техногенными факторами, а также сложностями в управлении большими потоками людей в условиях ограниченной инфраструктуры. Порядок применяется ко всем организованным мероприятиям культурного, спортивного, образовательного, досугового или иного характера, открытым для посещения граждан, за исключением мероприятий, регулируемых Законом «О мирных собраниях» и Законом «О государственной охране»», — говорится в справке-обосновании.

В ведомстве отметили, что ключевым элементом порядка является классификация массовых мероприятий по уровням в зависимости от предполагаемого количества участников, потенциального воздействия на инфраструктуру, наличия признаков повышенной угрозы или участия охраняемых лиц. Такая градация позволяет применять дифференцированный и пропорциональный подход к мерам безопасности.

Мероприятия будут делиться на I, II и III уровни.

Третий из них предполагает прогнозируемое количество участников до 500 человек — мероприятия локального характера, не оказывающие существенного влияния на общественный транспорт и городскую инфраструктуру.

Второй уровень включает количество участников до 5 тысяч человек — мероприятия, которые могут оказывать локальное воздействие на транспортную инфраструктуру и требовать координации нескольких служб.

К мероприятиям первого уровня будут относиться те, где количество участников составляет более 5 тысяч человек.

Организатор мероприятия будет обязан:

  • в установленном порядке подать уведомление о проведении массового мероприятия;
  • осуществить предварительную оценку рисков, связанных с проведением мероприятия;
  • представить детализированную информацию о планируемых мерах по обеспечению безопасности для мероприятий I и II уровня;
  • привлечь подразделения органов внутренних дел, частные охранные предприятия, медицинские и другие службы (при необходимости). Организатор совместно с собственником (оператором) объекта до проведения обязаны обследовать объект проведения мероприятия.
