16:00
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Власть

Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обсудил поправки в Кодекс о правонарушениях, предлагаемые депутатами Бактыяром Калпаевым и Шайырбеком Ташиевым.

Законопроектом предлагается ввести запрет на установку светодиодных и ксеноновых ламп в фары, конструктивно не предназначенные для них. Инициаторы отметили, что поправки направлены на предотвращение ДТП, снижение аварийности и улучшение общей безопасности на дорогах.

В ходе обсуждения заместитель начальника ГУОБДД Эмиль Жакыпов отметил, что в Кодексе о правонарушениях уже имеется статья «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел», по которой водителей можно привлекать к ответственности за использование LED-ламп в фарах.

При этом он сказал, что нет статистики о количестве ДТП, причиной которых стало использование таких ламп.

«Если ввести предлагаемую норму в кодекс, то получится, что по одному нарушению придется указывать две статьи. Сейчас сотрудники могут останавливать машины и составлять протоколы по статье 194, если установлены дополнительные фары. А чтобы останавливать авто с фарами, в которых установлены LED-лампы, нам нужны основания. Можно остановить и сделать предупреждение, но для протокола необходимо доказать, что это LED-лампы. Тогда нужно вводить техосмотр для того, чтобы определить, установлены ли LED-лампы в фарах», — заметил замначальника ГУОБДД.

По итогам обсуждения члены комитета отклонили законопроект. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/344583/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Машина вылетела со строящейся трассы в яму в Иссык-Кульской области
В Бишкеке скутерист выехал на пешеходный переход на красный свет
В Токмаке задержан водитель, сбивший ребенка
Авария на трассе Оттук — Балыкчи: автомобиль въехал в табун лошадей
Трагедия в Токмаке: мотоциклист сбил семью, погиб младенец
В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте
В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
В Бишкеке кроссовер сбил четырех пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП
В Бишкеке грузовик сбил 19-летнего парня. Он в реанимации
Житель Бишкека просит установить светофор на перекрестке Баха
Популярные новости
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с&nbsp;государством В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных...
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
15:15
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
15:03
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН