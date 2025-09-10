12:20
Власть

Депутат обвинил коллегу в захвате земель для работы своего томатного завода

Депутат обвинил коллегу в захвате земель для деятельности своего томатного завода. Об этом Мирлан Самыйкожо заявил на заседании парламента.

По словам нардепа, к нему обратились дехкане с жалобой на то, что им не дают земли для нужд сельского хозяйства, животноводства.

«Как известно, Чуйская область славится своими хорошими природными условиями для сельского хозяйства. Однако мелкие и средние крестьянские хозяйства жалуются на то, что появился монополист, который забрал себе все земли для работы своего томатного завода в селе Красная Речка на территории Чуйской области. Это депутат парламента. Он, используя свои полномочия, давя на суды, ради собственной выгоды идет на такие неправильные дела. Это позор, такое поведение недопустимо. Я прошу главу Верховного суда отследить судебные процессы по данному вопросу», — призвал Мирлан Самыйкожо.

Он не назвал фамилию и имя нардепа, а лишь пристыдил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342921/
просмотров: 774
