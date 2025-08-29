Сегодня в рамках рабочей поездки в Ала-Букинский район председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с ремонтными работами в Доме культуры имени Ш.Жоробекова. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Культурный объект был реконструирован на сумму более 4,5 миллиона сомов. Осмотрев здание, спикер отметил важность проводимой работы в данной сфере и подчеркнул:

«Без культуры нет народа. Поэтому государство уделяет особое внимание строительству культурных объектов и обновлению устаревших. Однако, начиная от министерства и заканчивая сельскими домами культуры, отрасль должна пройти полную реформу. Если мы будем просто продолжать по накатанной, то развить сферу не сможем», — сказал он.

Кроме того, спикер затронул вопрос присвоения званий и наград работникам культуры. По его словам, государство должно само определять достойных и награждать исключительно за реальные заслуги и труд.

«У нас немало тех, кто не имеет значимых заслуг, но, ссылаясь на долгий стаж, сами требуют награды. Будучи министром, я много с таким сталкивался. Поэтому порядок награждения также нужно пересмотреть», — отметил он.

Нурланбек Тургунбек уулу также принял участие в церемонии открытия детского сада в селе Сары-Талаа. На строительство нового детсада на 75 мест было выделено более 36 миллионов сомов. В ходе мероприятия спикер встретился с местными жителями, рассказав о проводимых реформах и текущей работе.



















Он также напомнил, что по личной инициативе и при поддержке президента бывшее Министерство образования и науки было разделено на два ведомства, одно из которых теперь курирует школы и дошкольные учреждения. С сентября учителям будет повышена заработная плата, и, по словам спикера, настало время поднять оклады и воспитателям детсадов.

В завершение Нурланбек Тургунбек уулу вручил сертификаты на сумму 200 тысяч сомов в качестве помощи Дому культуры и детскому саду.