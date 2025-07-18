Новые правила госслужбы: что меняется?

В Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» внесены изменения, которые облегчают поступление на работу. Закон одобрен Жогорку Кенешем в трех чтениях и подписан президентом, сообщает Минюст.

По его данным, требования к образованию стали проще.

«Для работы на госслужбе достаточно иметь любое высшее образование. Направление будет определяться самим госорганом по согласованию с Государственным агентством по делам госслужбы. Теперь появится единый кадровый резерв, а в министерствах до 10 процентов сотрудников можно назначать без конкурса», — поясняют в ведомстве.