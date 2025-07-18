12:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Новые правила госслужбы: что меняется?

В Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» внесены изменения, которые облегчают поступление на работу. Закон одобрен Жогорку Кенешем в трех чтениях и подписан президентом, сообщает Минюст.

По его данным, требования к образованию стали проще.

«Для работы на госслужбе достаточно иметь любое высшее образование. Направление будет определяться самим госорганом по согласованию с Государственным агентством по делам госслужбы. Теперь появится единый кадровый резерв, а в министерствах до 10 процентов сотрудников можно назначать без конкурса», — поясняют в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336685/
просмотров: 573
Версия для печати
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Бизнес
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
18 июля, пятница
12:14
В КР подорожали цены на ряд основных продуктов питания В КР подорожали цены на ряд основных продуктов питания
12:06
В приложении «Мой город» отображаются «фантомные» рейсы автобусов
12:02
Парк имени Ашралы Боталиева в Бишкеке полностью освещен
12:00
В Чуйской области при строительстве спортплощадки украли пять миллионов сомов
12:00
На один грант 45 человек. Где хотят учиться абитуриенты Кыргызстана