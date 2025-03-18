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Власть

Послы Кыргызстана встретились с руководителями СМИ в России и Китае

Два посла Кыргызстана в один день провели встречи с руководителями средств массовой информации в России и Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Так, в России посол Кубанычбек Боконтаев ознакомился с деятельностью телерадиокомпании «Мир» и поговорил с его председателем Радиком Батыршиным.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество в области информационного обмена и взаимодействия по линии средств массовой информации, а также договорились активизировать взаимодействие в части освещения экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала Кыргызстана.

Тем временем в Пекине (Китай) состоялась встреча посла КР Актилек Мусаевой с генеральным директором информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа.

Отмечается, что в ходе встречи стороны выразили заинтересованность в расширении партнерства в сфере медиа, в том числе путем реализации совместных проектов, обмена опытом и проведения мероприятий, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323199/
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