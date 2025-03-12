Проекты нормативных актов теперь должны размещаться на едином портале кабмина

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».

Согласно документу, все проекты нормативных правовых актов должны размещаться на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов кабинета министров.



Законом также сокращен срок общественного обсуждения до 15 календарных дней, а в случае организации дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности общественного обсуждения, срок может быть сокращен до 10 календарных дней.



Кроме того, теперь не требуется общественного обсуждения по проектам:

вытекающим из решения Конституционного суда;

предусматривающим внесение изменений редакционно-технического характера;

регулирующим общественные отношения в области обеспечения обороны и национальной безопасности, защиты государственных секретов, военно-технического сотрудничества;

имеющим временный характер, со сроком действия менее года, направленным на достижение и поддержание стабильности цен, реализацию денежно-кредитной политики, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной систем;

определенным президентом и председателем кабмина как неотложные, вносимым в Жогорку Кенеш по инициативе главы государства и председателя кабинета министров для рассмотрения их во внеочередном порядке;

направленным на регулирование прав граждан и юридических лиц в условиях обстоятельств непреодолимой силы.

А анализ регулятивного воздействия не проводится в случаях регулирования предпринимательской деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой силы и при подготовке временных нормативных правовых актов сроком действия менее года, направленных на достижение и поддержание стабильности цен, реализацию денежно-кредитной политики, обеспечение эффективности, безопасности и надежности банковской и платежной систем.

При этом в целях апробирования функционирования новых общественных отношений президент вправе сроком до одного года ввести проект пилотного регулирования.