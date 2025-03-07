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Власть

Посол Дуйшонкул Чотонов вручил верительные грамоты президенту Узбекистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Дуйшонкул Чотонов 6 марта вручил верительные грамоты президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву.

Президент Узбекистана поздравил посла с началом дипломатической миссии в Узбекистане, а также особо отметил высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Узбекистаном, успешную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурной сферах, важные межгосударственные инициативы в области транспорта и инфраструктуры.

Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего обеспечения результативности деятельности Межправительственной и Межпарламентской комиссий, Межрегионального форума и Делового совета.

В свою очередь посол подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества с Узбекистаном и выразил готовность активно взаимодействовать с командой президента для достижения практических результатов.

Напомним, что 31 марта в Худжанде состоится первый в истории трехсторонний саммит с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отмечается, что лидеры трех стран обсудят ключевые вопросы взаимодействия, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322055/
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