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Власть

Кыргызстан и Таджикистан провели очередную встречу по делимитации границы

В Душанбе с 11 по 19 декабря прошла встреча топографических и правовых рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

На встрече обсуждались вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны приступили к подготовке материалов прохождения проектной линии границы для последующего правового оформления.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Следующая встреча пройдет в Кыргызстане.

Переговоры прошли в духе дружбы и взаимопонимания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314794/
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