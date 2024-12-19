Кыргызстан и Таджикистан провели очередную встречу по делимитации границы

В Душанбе с 11 по 19 декабря прошла встреча топографических и правовых рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На встрече обсуждались вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны приступили к подготовке материалов прохождения проектной линии границы для последующего правового оформления.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Следующая встреча пройдет в Кыргызстане.

Переговоры прошли в духе дружбы и взаимопонимания.