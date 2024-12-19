Ректора Юридической академии будет назначать генеральный прокурор

Жогорку Кенеш во втором чтении принял законопроект, которым Генеральной прокуратуре даются полномочия назначать ректора Юридической академии при главном надзорном органе.

Эта специализированная государственная образовательная организация высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа в сфере надзора за исполнением законов создана постановлением кабмина от 31 октября 2023 года № 580.

Вуз будет готовить кадры для органов прокуратуры по новому формату обучения с ориентированием на практику.

Проектом также вносятся поправки в Закон «Об образовании», чтобы установить обязательность согласования с Генпрокуратурой разработки государственных образовательных стандартов в академии.