17:58
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

Ректора Юридической академии будет назначать генеральный прокурор

Жогорку Кенеш во втором чтении принял законопроект, которым Генеральной прокуратуре даются полномочия назначать ректора Юридической академии при главном надзорном органе.

Эта специализированная государственная образовательная организация высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа в сфере надзора за исполнением законов создана постановлением кабмина от 31 октября 2023 года № 580.  

Вуз будет готовить кадры для органов прокуратуры по новому формату обучения с ориентированием на практику.

Проектом также вносятся поправки в Закон «Об образовании», чтобы установить обязательность согласования с Генпрокуратурой разработки государственных образовательных стандартов в академии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314759/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-прокурор задержан в Бишкеке по делу о подготовке захвата власти
Военная прокуратура начала проверку по заявлению Имамидина Ташова о пытках
Инцидент в Нацгвардии. Стали известны подробности
Обмен данными об отбывании наказания осужденными РФ и КР обсудили в Москве
Депутат: Генпрокуратура начала конкурировать с ГКНБ по отъему собственности
Месторождение ртути в Ноокене вернули государству
Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР
Участок физкультурно-спортивного общества профсоюзов вернули государству
Кыргызстан и Узбекистан обменяются осужденными
Смерть Арстана Алая. Один из пяти обвиняемых умер во время следствия
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
19 декабря, четверг
17:57
Аптекарей предлагают штрафовать за продажу лекарств с содержанием наркотиков Аптекарей предлагают штрафовать за продажу лекарств с с...
17:52
Ужесточать требования к мигрантам, чтобы уважали страну, в которой живут — Путин
17:48
У здания парламента Абхазии стреляли: один депутат скончался от ранений
17:46
ОАО «Элдик Банк» представило первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год
17:34
Садыр Жапаров посетил Академию наук и заодно призвал ученых отказаться от интриг