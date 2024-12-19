16:26
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

В Жогорку Кенеше просят сделать обязательным оформление авто при покупке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов сообщил, что владельцам автомобилей проданных по доверенности приходится оплачивать за них налоги.

«Человек продал машину несколько лет назад и уже забыл про нее, а ему начисляют налоги. Когда-то вышло постановление, разрешающее не оформлять автомобили при покупке. И сегодняшняя ситуация — последствия этого постановления», — сказал он.

Парламентарий отметил, что сложившаяся ситуация создает еще и большую нагрузку на сотрудников Налоговой службы, и попросил кабмин найти решение, возможно, путем введения обязательного оформления авто при покупке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314730/
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Об очередях в залах ожидания Агентства по регистрации авто можно узнать онлайн
Регистрация авто в Кыргызстане стала удобнее и быстрее
В Баткенской области открылся филиал Госагентства по регистрации автотранспорта
Отдел по регистрации авто в Военно-Антоновке продлит рабочий день до 1.00
В Кыргызстане можно регистрировать авто и получать права круглосуточно
За незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ «Унаа»
Теперь перерегистрировать автомобиль можно в приложении «Түндүк»
Онлайн-регистрация машин. Кому будет доступна услуга
Онлайн-регистрация автомобилей запускается в Кыргызстане
Произведенные с Узбекистаном авто освободят от пошлины при регистрации
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
19 декабря, четверг
16:26
Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов открылся в Узбекистане Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов...
16:16
В Кыргызстане вырос охват детей программой дошкольной подготовки
16:10
Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
16:09
Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели
15:57
В Кыргызстане отметили тревожную динамику роста числа людей с инвалидностью