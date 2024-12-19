В Жогорку Кенеше просят сделать обязательным оформление авто при покупке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов сообщил, что владельцам автомобилей проданных по доверенности приходится оплачивать за них налоги.

«Человек продал машину несколько лет назад и уже забыл про нее, а ему начисляют налоги. Когда-то вышло постановление, разрешающее не оформлять автомобили при покупке. И сегодняшняя ситуация — последствия этого постановления», — сказал он.

Парламентарий отметил, что сложившаяся ситуация создает еще и большую нагрузку на сотрудников Налоговой службы, и попросил кабмин найти решение, возможно, путем введения обязательного оформления авто при покупке.