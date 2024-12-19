Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева выступила против законопроекта о введении штрафов до 1 миллиона сомов за нарушение отдельных требований пожарной безопасности.

Депутат заявила, что поддержит законопроект, если штраф будет разделен поровну с сотрудником МЧС, так как когда здания строятся, они проверяют пожарную безопасность.

«Штрафы в миллион сомов для бизнеса я не поддержу. Почему за все отвечает бизнес, а вы никогда? Разрешения за деньги вы даете, а отвечает бизнес. Скажите, что среди вас нет коррупционеров, ни один депутат не поверит», — сказала Эльвира Сурабалдиева и призвала коллег голосовать против законопроекта.

Она отметила, что и без того предприниматели уводят свой бизнес в Казахстан и Узбекистан.

«Коллеги, прошу отклонить законопроект. Если завтра бизнес придет к Жогорку Кенешу, кто выйдет перед ними отвечать?» — сказала парламентарий.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов возразил, заявив, что если не нарушать правила пожарной безопасности, то и штрафов не будет. Также он рассказал о последних пожарах, в которых люди понесли большой ущерб.

«Был большой пожар в селе Люксембург в Иссык-Атинском районе. Ущерб составил 10 миллионов сомов. Пожар на улице Курманжан Датка в Бишкеке нанес ущерб в 13 миллионов сомов, и в Тогуз-Торо — 8 миллионов сомов. Это все из-за халатности. Мы хотим сберечь им копейку, а в итоге они терпят огромные убытки», — сказал замминистра.

Эльвира Сурабалдиева попросила поставить на голосование отклонение законопроекта, однако вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев поставил на голосование решение комитета. В итоге законопроект отклонили.

Ранее замглавы МЧС Урматбек Шамырканов сообщал, что размер штрафа может составить полмиллиона и миллион сомов в зависимости от количества точек торговли и вместимости объектов.

На рынках «Дордой» и «Кара-Суу», где число торговцев превышает 3 тысячи, штрафы будут доходить до миллиона сомов. Если в субъекте предпринимательства число торговцев будет превышать 1 тысячу, то будет накладываться штраф до 500 тысяч сомов. Это рынки «Орто-Сай», «Ош базары», «Аламедин», «Ак-Суу», «Азия», торговые центры «Береке Гранд», «Береке», «Табылга», «Беш-Сары» и другие.