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Власть

Закон не принят, но милиционеры уже запрещают себя снимать на видео — депутат

Закон еще не приняли, но милиционеры уже запрещают себя снимать на видео. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат Дастан Бекешев. 

Нардепы во втором чтении обсуждают законопроект Суйунбека Омурзакова и других депутатов о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях. Изменениями народные избранники хотят ввести запрет на фото- и видеофиксацию сотрудников правоохранительных органов и ужесточить наказание за сопротивление представителям власти.

Дастан Бекешев напомнил инцидент с сотрудником ГУОБДД и водителем, где инспектор запрещал снимать себя на камеру, ссылаясь на инициативу Суйунбека Омурзакова.

Нардеп отметил, что ко второму чтению предлагал в законопроекте убрать норму о запрете фото- и видеосъемки, но его предложение не приняли.

Суйунбек Омурзаков ответил, что это предложение противоречило концепции проекта закона, поэтому его не включили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314476/
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