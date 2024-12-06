13:49
USD 86.80
EUR 91.40
RUB 0.83
Власть

Медиапремия «Мейкин»: достойных материалов не нашлось

Комиссия, ответственная за отбор журналистских работ на соискание президентской премии «Мейкин», завершила свою деятельность. Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков и члены комиссии провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги конкурса.

Член комиссии Майраш Базлакунова отметила, что среди представленных на конкурс работ не оказалось материалов, заслуживающих премии в 1 миллион сомов. Она предположила, что причиной этого могло стать ограниченное время, отведенное на подготовку конкурсных материалов.

Дайырбек Орунбеков сообщил, что члены комиссии предложили в этом году не присуждать премию из-за отсутствия достойных работ. Однако принято решение выбрать лучшие из представленных материалов.

Всего на конкурс поступило около 200 журналистских работ, при этом участие независимых СМИ было минимальным.

Комиссия подчеркнула необходимость повышения качества подаваемых материалов и выразила надежду на более активное участие журналистов в будущем.

Ранее сообщалось, что призовой фонд премии составляет 10 миллионов сомов. Победители в каждой из десяти номинаций получат по 1 миллиону сомов. К рассмотрению принимались материалы, подготовленные в 2024-м.

Цель премии — поощрение творчества, признание достижений в области медиа и журналистики, повышение престижа профессии и стимулирование творческой активности журналистов.

Была создана конкурсная комиссия, состоящая из 11 независимых медиаэкспертов, журналистов, общественных деятелей и представителей государственных органов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313331/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Определен шорт-лист номинантов на премию президента «Мейкин» в области медиа
Прием заявок на конкурс «Мейкин» для журналистов продолжится до 1 октября
Начался прием заявок для участия в конкурсе для журналистов «Мейкин»
У ОсОО «Мейкин», занимавшегося перевозкой пассажиров, приостановили лицензию
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
За&nbsp;10&nbsp;лет превратят Бишкек в&nbsp;коробку. Депутат о&nbsp;сносе исторических объектов За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов
Законопроект об&nbsp;обязательной депортации мигрантов правительство&nbsp;РФ отклонило Законопроект об обязательной депортации мигрантов правительство РФ отклонило
Местные власти не&nbsp;хотят принимать помощь арабских благотворителей&nbsp;&mdash; депутат Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат
Бизнес
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
Первые победители акции от&nbsp;MKASSA и&nbsp;Mastercard Первые победители акции от MKASSA и Mastercard
Финансирование зеленых проектов от&nbsp;Госбанка развития&nbsp;КР Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
6 декабря, пятница
13:43
Массовые задержания налоговиков. Председатель ГНС находится на допросе в ГКНБ Массовые задержания налоговиков. Председатель ГНС наход...
13:40
Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Ошскую область
13:39
Дональд Трамп анонсировал должность «криптоцаря» в своей администрации
13:16
Теперь вне подозрений. World Athletics исключила Кыргызстан из списка наблюдения
12:53
ЕАБР разработал базу данных о финансировании более 1,7 тысячи проектов