Местные выборы. В Кара-Суу лидирует партия «Жаны Кыргызстан»

Согласно предварительным подсчетам АСУ, в Кара-Суу лидирует партия «Жаны Кыргызстан».

Голоса распределились следующим образом:

«Жаны Кыргызстан» — 2 тысячи 420 голосов (33,42 процента). «Ынтымак» — 2 тысячи 13 голосов (27,80 процента). «Эмгек» — 1 тысяча 779 голосов (24,57 процента). «Эл Биримдиги» — 929 голосов (12,83 процента). Против всех — 101 голос (1,39 процента).

Добавим, что окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

Напомним, сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.

В этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.