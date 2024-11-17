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Власть

Местные выборы. В Кара-Суу лидирует партия «Жаны Кыргызстан»

Согласно предварительным подсчетам АСУ, в Кара-Суу лидирует партия «Жаны Кыргызстан».

Голоса распределились следующим образом:

  1. «Жаны Кыргызстан» — 2 тысячи 420 голосов (33,42 процента).
  2. «Ынтымак» — 2 тысячи 13 голосов (27,80 процента).
  3. «Эмгек» — 1 тысяча 779 голосов (24,57 процента).
  4. «Эл Биримдиги» — 929 голосов (12,83 процента).
  5. Против всех — 101 голос (1,39 процента).

Добавим, что окончательные итоги будут озвучены только после ручного подсчета бюллетеней, рассмотрения всех жалоб. Результаты выборов депутатов местных кенешей должны быть определены до 8 декабря (не позднее 20 календарных дней со дня голосования).

Напомним, сегодня в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов местных кенешей. Голосование проводилось в 33 городских и 231 айыльном кенешах.

В этом году для партий, участвующих в выборах в городские кенеши, снижен избирательный порог с 7 до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311394/
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