22:33
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку

Темирлан Султанбеков держит голодовку, которую объявил сразу после задержания правоохранительными органами 13 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев со ссылкой на адвокатов.

По его словам, таким образом Темирлан Султанбеков протестует «из-за творящихся против него беззакония и беспредела».

Напомним, 13 ноября в штабе политической партии провели обыски.

В ГУВД Бишкека сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.

Накануне партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш из-за возбуждения уголовного дела по подкупу голосов избирателей.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311230/
просмотров: 2803
Версия для печати
Материалы по теме
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО
ЦИК заслушал информацию ГУВД о партии «Социал-демократы»
Местные выборы. За порядком будет следить более 15 тысяч милиционеров
Темирлана Султанбекова допрашивали более 16 часов без перерыва — НЦПП
Садыр Жапаров призвал граждан активно голосовать на местных выборах
В Токмаке партию «Адилет» ТИК сняла с гонки
«Социал-демократтар» партиясынын лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык жарыялады
Бишкекская ТИК пока не приняла решения по партии «Адилет»
Отмена регистрации социал-демократов. В ЦИК пока решение не поступило
Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова водворили в ИВС
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО