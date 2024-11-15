Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку

Темирлан Султанбеков держит голодовку, которую объявил сразу после задержания правоохранительными органами 13 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев со ссылкой на адвокатов.

По его словам, таким образом Темирлан Султанбеков протестует «из-за творящихся против него беззакония и беспредела».

Напомним, 13 ноября в штабе политической партии провели обыски.

В ГУВД Бишкека сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В милиции рассказали 24.kg, что всего на допрос вызваны 10 членов партии. Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер водворены в ИВС.

Накануне партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш из-за возбуждения уголовного дела по подкупу голосов избирателей.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.