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Агент 024

Мэрия Бишкека ответила на жалобу о засыхающем Дубовом парке. Видео полива

После публикации информации читателя о том, что в Дубовом парке Бишкека засыхают деревья и газоны, муниципальное предприятие мэрии сообщило, что территория регулярно поливается, и направило в 24.kg видео в качестве подтверждения.

По словам представителя муниципалитета, полив проводился 3 и 6 июля.

Но читатель утверждает, что фотографии, на которых видна сухая земля и опавшие листья, были сделаны ранним утром 7 июля. В качестве подтверждения приводит скрины фотографий, где отмечено время снимка.

«Может ли земля так высохнуть всего за один день?» — задается вопросом автор снимков.

Журналист 24.kg прогулялась по парку в обеденное время 7 июля и увидела, что полив действительно производится, но после выпуска публикации.

Таким образом, заявления муниципального предприятия расходятся с наблюдениями жителей. Редакция публикует обе позиции и ожидает от мэрии дополнительных разъяснений о том, как организован полив Дубового парка в жару.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/380996/
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